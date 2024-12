Serie B: i risultati della 18^ giornata. Juve Stabia al quarto posto

La Juve Stabia batte il Cesena e si porta incredibilmente al quarto posto in classifica. Le Vespe sono la vera rivelazione di questa prima parte di stagione. l’allenatore Pagliuca sta compiendo un vero miracolo, ed oggi è bastato un gol di Floriani Mussolini per fissare il risultato finale. Termina 1-1 la partita tra Cremonese e Sampdoria, con i liguri in vantaggio grazie ad una rete di Bellemo, pari di VAzquez nella ripresa.

SERIE B RISULTATI 18^ GIORNATA

Sassuolo-Palermo 2-1 9′ Laurienté (S), 21′ Le Douaron (P), 70′ Pierini (S)

Bari-Sudtirol 0-1 90′ Rover (S)

Carrarese-Cosenza 1-0 77′ Cicconi (CA)

Mantova-Frosinone 3-1 23′ Bragantini (M), 38′ Trimboli (M), 55′ Begić (F), 44′ Aramu (M)

Salernitana-Brescia 0-0

Modena-Pisa 1-0 57′ Caso

Catanzaro-Spezia 0-1 18′ Esposito

Cittadella.Reggiana 3-1 62’Pandolfi, 78′ Tronchin, 84′ Gondo, 96′ Rabbi

Juve Stabia-Cesena 1-0 21′ Floriani Mussolini

Cremonese-Sampdoria 1-1 37′ Bellemo, 61′ Vazquez