Serie B: i risultati della 5^ giornata, Palermo corsaro, Pisa impegnato a Salerno

Il Frosinone cala a picco a Brescia, poker clamoroso della squadra di Maran ed ora la panchina di Vivarini è a rischio. Il Bari torna alla vittoria contro il Mantova, un 2-0 che regala punti in ottica salvezza alla squadra di Longo, il Palemo cala il tris a Castellammare contro la ex capolista Juve Stabia, finiscono in parità Cittadella-Catanzaro e Cremonese-Spezia, con la squadra di D’Angel oche nel finale ha sfiorato il clamoroso colpaccio.

Venerdì 13 settembre

Cesena – Modena 2-2

Sabato 14 settembre ore 15 .00

Bari – Mantova 2-0 31′ Lella, 81′ Mantovani

Brescia – Frosinone 4-0 7′ e 19′ Juric (B), 35′ Olzer (B), 83′ Moncini

Cittadella – Catanzaro 0-0

Cremonese – Spezia 1-1 33′ Collocolo (C), 65′ Hristov

Juve Stabia – Palermo 1-3 19′ Segre, 43′ Henry, 61′ Adorante (J) 79′ Rig Brunori

Domenica 15 settembre ore 15.00

Carrarese – Sassuolo:

Cosenza – Sampdoria:

Reggiana – Südtirol:

Salernitana – Pisa: