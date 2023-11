Serie B: il programma della 13^ giornata. Il Venezia nell’anticipo batte il Catanzaro

Il programma della 13^ giornata di Serie B

Nell’anticipo del venerdì sera il venezia batte 2-1 il Catanzaro e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, a rete per i lagunari il solito Pojanpalo e Johnsen, per i calabresi a segno Ghion con un bel tiro dal limite. Oggi previste cinque partite, la Sampdoria è di scena sul campo di un lanciatissimo Modena, il Pisa cerca punti a Bolzano, il Como è impegnato sul difficile campo di Ascoli, il Cosenza riceve la Reggiana.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 10 Novembre

20.30 VENEZIA-CATANZARO 2-1 23′ Pojanpalo, 39′ Ghion, 46′ Johnsen

Sabato 11 Novembre

14.00 SUDTIROL-PISA

14.00 FERALPISALO’-BARI

14.00 ASCOLI-COMO

14.00 COSENZA-REGGIANA

16.15 MODENA-SAMPDORIA

Domenica 12 Novembre

16.15 SPEZIA-TERNANA

16.15 LECCO-PARMA

16.15 BRESCIA-CREMONESE

16.15 PALERMO-CITTADELLA