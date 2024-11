Serie B: il programma della 14^ giornata. Pareggio tra Cosenza e Modena

Serie B | Nell’anticipo del venerdì sera al Marulla, finisce in parità tra Cosenza e Modena. Modena in vantaggio grazie ad una rete di Cotali, poi Defrel si mangia per due volte il raddoppi prima di venire espulso. Nella ripresa arriva il meritato pareggio di Mazzocchi. Oggi in campo Pisa, Sassuolo e Spezia, con i nerazzurri di Pippo Inzaghi impegnati a Carrara.

Serie B, 14ª giornata

Venerdì 22/11 ore 20.30

Cosenza-Modena 1-1

Sabato 23/11 ore 15.00

Sassuolo-Salernitana

Juve Stabia-Brescia

Catanzaro-Mantova

Carrarese-Pisa

Ore 17.15

Cesena-Reggiana

Domenica 24/11 ore 15.00

Spezia-Sudtirol

Cremonese-Frosinone

Bari-Cittadella

Ore 17.15

Palermo-Sampdoria