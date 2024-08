Serie B: il programma della 2^ giornata Il Bari cade a Modena

Nell’anticipo del venerdì sera il Modena vince in rimonta contro il Bari che era passato in vantaggio con Novakovich, nel finale di primo tempo Palumbo pareggia su rigore, nella ripresa rimonta completata grazie ad una rete di testa di Pedro Mendes.

Oggi in programma sette partite, si apre con Sudtirol-Salernitana, poi il match clou è sicuramente Pisa-Palermo due squadre allestite per i piani alti della classifica, interessante anche Sassuolo-Cesena come Sampdoria-Reggiana.

Serie B, 2a giornata: il programma

Venerdì 23

20:30, Modena – Bari 2-1

Sabato 24

19:30, Südtirol – Salernitana

20:30, Brescia – Cittadella

20:30, Sassuolo – Cesena

20:30, Cremonese – Carrarese

20:30, Spezia – Frosinone

20:30, Sampdoria – Reggiana

20:30, Pisa – Palermo

Domenica 25

20:30, Catanzaro – Juve Stabia

20:30, Mantova – Cosenza