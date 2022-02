Serie B: il programma della 23^ giornata e dove vederla in TV

Si disputa tra oggi e domani la 23^ giornata del Campionato di Serie B

Torna in campo la Serie B, si disputano le gare della 23^ giornata. La capolista Lecce scende in campo domani, ad Alessandria i Grigi hanno bisogno di punti salvezza, la squadra di Baroni vuole i tre punti per mantenere la testa della classifica. La sorprendente Cremonese se la vedrà con il Parma, mentre il Pisa vuole i tre punti contro il Vicenza, per i nerazzurri la vittoria manca dal 18 dicembre.

Di seguito il programma completo:

Martedì 15 febbraio, ore 18:30

Ternana-Monza , diretta su Sky Sport 252 (satellite e internet).

, diretta su Sky Sport 252 (satellite e internet). Pisa-Vicenza , diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

, diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Cremonese-Parma , diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre).

, diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Cosenza-Perugia , diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet).

, diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet). Pordenone-Cittadella , diretta su Sky Sport 256 (saellite e internet).

, diretta su Sky Sport 256 (saellite e internet). Spal-Reggina, diretta su Sky Sport 257 (satellite e internet).

Mercoledì 16 febbraio, ore 18:30