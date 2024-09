Serie B: il programma della 7^ giornata. Il Frosinone torna alla vittoria

Il programma della 7^ giornata di Serie B si è aperto con l’anticipo tra Cittadella e Frosinone, con i ciociari che escono dalla crisi ed ottengono la prima vittoria in campionato. Oggi il programma prevede Bari-Cosenza, sul neutro di Pisa Carrarese-Reggiana con i toscana che sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato e Sassuolo-Spezia, sfida tra seconda e terza in classifica.

Il programma completo della 7^ giornata:

Cittadella-Frosinone 1-2

Bari-Cosenza sabato 28 settembre ore 15.00

Carrarese-Reggiana sabato 28 settembre ore 15.00

Sassuolo-Spezia sabato 28 settembre ore 15.00

Cesena-Mantova domenica 29 settembre ore 15.00

Juve Stabia-Pisa domenica 29 settembre ore 15.00

Modena-Sampdoria domenica 29 settembre ore 15.00

Salernitana-Catanzaro domenica 29 settembre ore 15.00

Südtirol-Palermo lunedì 30 settembre ore 19.30

Brescia-Cremonese lunedì 30 settembre ore 20.30