Serie B: mercato difficile per Sampdoria, Juve Stabia e Spezia, pesano gli indicatori economici

La Sampdoria attualmente è quella messa peggio, mentre Juve Stabia e Spezia sono riuscite comunque a fare acquisti sul mercato nonostante gli indicatori economici negativi.

La Sampdoria per Coda ha speso 500 mila euro, ciò è stato permesso in quanto aveva rescisso i contratti di tre giocatori, ed ora per il prossimo acquisto dovrà attendere l’incasso di 5 milioni, ciò quanto riferisce La Gazzetta dello Sport.

Lo Spezia è in austerity, e la linea guida è dettata dal patron Platek, prima di procedere a qualsiasi acquisto prima dovrà esserci un’uscita. La Juve Stabia invece, avendo aderito alla legge sulla ristrutturazione del debito, deve fare un mercato a zero.