Serie B: Parma comanda, il Como risale, il Pisa torna alla vittoria

Il Parma sempre al comando della classifica di Serie B

Bel pareggio quello del Tardini tra Parma e Sampdoria, blucerchiati in avanti con la solita invenzione di Pedrola a cui la Serie B inizia a stare troppo stretta, pareggio dei Ducali con l’uomo che non ti aspetti quel. Circati utile gregario di Pecchia. Pirlo può finalmente sorridere e tirare un sospiro di sollievo, anche se la Sampdoria da trasferta non è quella che delude in casa, mentre Pecchia si gode l’aria di alta classifica.

Pareggio spettacolare al San Nicola 2-2 tra Bari e Catanzaro che dopo il tonfo interno contro il Parma è apparso in netta ripresa, mentre la squadra di Mignani ha deluso ancora una volta, non delude il Como che in silenzio ottiene la terza vittoria consecutiva e si avvicina alle posizione che contano. Il Pisa nonostante una prestazione sotto tono, torna alla vittoria contro la Feralpisalò, squadra volenterosa ma anche sfortunata con il tiro di Martella che coglie traversa e palo.

La Reggiana vince in trasferta contro lo Spezia ed Alvini è sempre più in discussione, un punto in cinque partite è molto poco per una squadra costruita per l’immediata risalita in Serie A.