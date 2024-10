Finisce in parità al San Nicola. Iemmello risponde a Dorval Bari-Catanzaro 1-1

L’anticipo di Serie B del San Nicola finisce in un giusto pareggio, il Bari si è fatto preferire nella prima frazione di gioco, meglio il Catanzaro nella ripresa. Vantaggio dei locali grazie ad una rete da classico centravanti di Dorval che batte Pigliacelli al 30′, nella ripresa la pareggi a Iemmello al 30′ grazie ad un bel tiro dal limite dell’area.

Il tabellino

Bari-Catanzaro 1-1

BARI: Radunovic B. (Portiere), Pucino R., Vicari F., Mantovani V., Favasuli C. (dal 31′ st Tripaldelli A.), Maita M., Benali A., Sibilli G. (dal 19′ st Manzari G.), Dorval M., Lasagna K. (dal 31′ st Favilli A.), Falletti C.. A disposizione: Bellomo N., Favilli A., Maiello R., Manzari G., Novakovich A., Obaretin N., Pissardo M. (Portiere), Saco C., Sgarbi L., Simic L., Tripaldelli A. Allenatore: Longo M..

CATANZARO: Pigliacelli M. (Portiere), Brighenti N., Scognamillo S., Bonini F., Compagnon M. (dal 13′ st D’Alessandro M.), Pontisso S. (dal 23′ st Coulibaly M.), Petriccione J. (dal 1′ st Pompetti M.), Koutsoupias I., Situm M., Biasci T. (dal 1′ st La Mantia A.), Iemmello P.. A disposizione: Antonini Lui M., Brignola E., Buso N., Cassandro T., Ceresoli A., Coulibaly M., D’Alessandro M., Dini A. (Portiere), La Mantia A., Pittarello F., Pompetti M., Seck D. Allenatore: Caserta F..

Reti: al 30′ pt Dorval M. (Bari) al 30′ st Iemmello P. (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 45’+2 pt Benali A. (Bari), al 18′ st Maita M. (Bari) al 30′ pt Biasci T. (Catanzaro), al 45’+1 pt Petriccione J. (Catanzaro).