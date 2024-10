Serie B: il programma della 9^ giornata

Dopo la sosta per le nazionali ritorna anche il campionato di Serie B, che propone come inizio l’anticipo tra Bari e Catanzaro, amarcord per il ritorno del Ds Polito a Bari, due squadre che cercano di dare un senso alla loro stagione. La capolista Pisa è impegnata domani sul difficile campo del Sudtirol, mentre lo Spezia va a Salerno dove troverà l’ex Verde in cerca di riscatto. Il Sassuolo invece, giocherà a Brescia, con la squadra di Maran che è lanciatissima in zona playoff.

Programma 9^ giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 18 ottobre 2024, ore 20:30

Bari – Catanzaro

Sabato 19 ottobre 2024, ore 15:

Cittadella – Cosenza

Modena – Palermo

Salernitana – Spezia

SudTirol – Pisa

Brescia – Sassuolo (ore 17.15)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 15:

Carrarese – Mantova

Juve stabia – Cremonese

Reggiana – Frosinone

Cesena – Sampdoria (ore 17.15)