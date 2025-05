Cagliari – Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari e Udinese si incontrano all’Unipol Domus per la trentacinquesima giornata di Serie A. Dopo la bella vittoria ottenuta a Verona nel monday night, la squadra di Nicola vuole confermare il buon momento; i bianconeri, invece, cercano una vittoria che manca ormai da due mesi. Nei rossoblù torna Piccoli dopo la squalifica, mentre Mina è ancora indisponibile. In attacco, ballottaggio tra Luvumbo Zito e Coman, con il primo favorito sul secondo. Runjaic ritrova Bijol, ma non potrà contare su Ekkelenkamp, Thauvin e Lucca: in attacco, quindi, Bravo e Davis viaggiano verso la conferma. La partita, in programma sabato 3 maggio alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Cagliari – Udinese, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.