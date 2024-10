Serie B: i risultati della 9^ giornata. Vincono Pisa, Spezia e Sassuolo

Il terzetto di testa continua a vincere, Pisa, Spezia e Sassuolo , in rigoroso ordine guidano la classifica di Serie B, dopo gli anticipi di venerdì e sabato. Il Pisa vince in rimonta a Bolzano, va sotto grazie ad una rete di Tait, poi Lind e Arena su rigore ribaltano il risultato, lo Spezia vince all’Arechi 2-0 contro la Salernitana con Soleri autore di una rete da antologia, infine il Sassuolo rifila 5 reti al Brescia con Berardi in versione uomo assist. Nelle altre partite finisce a reti bianche tra Cittadella e Cosenza, il Modena ferma il Palermo sul 2-2 dopo essere stato sotto 0-2.

SERIE B, 9ª GIORNATA

Bari-Catanzaro 1-1

30′ Dorval (B), 75′ Iemmello (C)

Cittadella-Cosenza 0-0

Modena-Palermo 2-2

34′ Verre (P), 46′ Insigne (P), 48′ Gliozzi (M), 85′ Caldara (M)

Salernitana-Spezia 0-2

55′ Soleri, 73′ Bertola

SudTirol-Pisa 1-2

29′ Tait (S), 39′ Lind (P), 58′ rig. Arena (P)

Brescia-Sassuolo 2-5

2′ Boloca (S), 20′ Fogliata (B), 55′ Volpato (S), 57′ Laurienté (S), 82′ Iannoni (S), 83′ Bjarnason (B), 95′ Pierini (S)

Domenica, ore 15:00

Carrarese-Mantova

Juve Stabia-Cremonese

Reggiana-Frosinone

Domenica, ore 17:15

Cesena-Sampdoria