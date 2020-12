Serie B: risultati e classifica della 10^ giornata

Poker della Spal al Pisa, Salernitana in fuga solitaria

La Salernitana vince contro il Cittadella grazie ad una rete al 86′ di Bogdan e si porta in testa alla classifica in solitaria, due gradini più sotto c’è la Spal che rifila un poker ad un Pisa sempre più in crisi. Il Frosinone vince in rimonta in casa contro il Chievo, finisce in parità il match tra Lecce e Venezia, la Reggina torna alla vittoria contro il Brescia, la Cremonese ottiene la prima vittoria.

RISULTATI SERIE B, 10^ GIORNATA

FINALI

Cremonese Entella 2-1

Frosinone Chievo 3-2

Lecce Venezia 2-2

Salernitana Cittadella 1-0

Spal Pisa 4-0

Reggina Brescia 2-1

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Spal 21

Lecce, Frosinone 19

Empoli, Venezia 18

Cittadella, Chievo, Monza 14

Pordenone 12

Reggina 10

Brescia 9

Reggiana, Cosenza, Vicenza 8

Pisa, Pescara, Cremonese 7

Ascoli, Entella 5