Shakhtar Donetsk-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

In campo alle 18.45.

L’Atalanta prova a ritrovarsi in Europa dopo un avvio di stagione non esaltante. Gasperini si affida alla difesa a tre composta da Kossounou, Djimsiti e Kolasinac. Diga di mediana con Ederson e De Roon, assistiti da Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra. Attacco con il tridente composto da De Ketelaere, Retegui e Lookman. Assente Ruggeri, così come Brescianini.

Shakhtar Donetsk-Atalanta, le probabili formazioni:

SHAKTHAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Traoré, Newerton. All. Pusic.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.