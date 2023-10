Si ripete lo scontro tra Gattuso e De Zerbi: dopo Pisa-Foggia, giovedì in programma Marsiglia-Brighton

Giovedì sera in Europa League un appuntamento da non perdere, Gattuso VS De Zerbi

Il destino ti mette molte volte davanti ad avvenimenti che sono difficili da prevedere, ed infatti giovedì sera a Marsiglia il destino sarà compiuto, e per uno strano scherzo il Marsiglia del neo allenatore Gattuso incontrerà il Brighton delle meraviglie guidato da De Zerbi, un revival di quella finale in cui Pisa e Foggia si contesero la Serie B.

Ma riavvolgiamo il nastro del tempo e torniamo al quel giugno del 2016, finale Playoff promozione tra Pisa e Foggia, Satanelli favoriti nel pronostico ma a Pisa avviene il miracolo, San Ranieri mise la sua mano in quel pirotecnico 4-2, Foggia annichilito così come De Zerbi, quelle quattro sberle pesano e non poco sull’allenatore del Brighton. Nella finale di ritorno a Foggia 1-1 finale, Pisa in A e Foggia ancora nell’inferno della C, Gattuso colpito da una bottiglietta lanciata dalla tribuna, ma che come un guerriero si rialza e porta i nerazzurri in trionfo.

Le carriere dei due allenatori proseguono, Gattuso Milan e Napoli, De Zerbi Sassuolo e Shaktar prima di arrivare al Brighton e compiere un vero miracolo, portando la squadra inglese in Europa League. Ma De Zerbi, intervistato un anno fa, ha ricordato quel Foggia-Pisa con queste parole: “Mi è rimasta dentro la sconfitta con il Pisa. Non riesco a farmela passare, eravamo uno squadrone. Siamo arrivati alla finale con tutti gli infortunati, avevamo fuori tutti i centrali. Abbiamo chiuso la finale di ritorno con Vacca centrale. C’erano 60mila richieste di biglietti. Quella sconfitta mi è rimasta dentro, non l’ho smaltita”.

Ed ecco che il destino che compie il suo dovere e mette sul piatto d’argento LA RIVINCITA tanto attesa, Gattuso VS De Zerbi, due modi di intendere il calcio, uno più pragmatico, più garra, l’altro cercando con il possesso del pallone di andare in rete.

Una cosa però dobbiamo dirla: quel Foggia-Pisa resterà irripetibile!