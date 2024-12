Si rivede la Juve: sofferenza e vittoria a Monza (1-2)

Dopo 43 giorni arriva la vittoria in campionato tanto attesa per la Juventus di Thiago Motta.

La Juventus, dopo il passaggio del turno con netta vittoria in Coppa Italia, ritrova i tre punti anche in campionato, che mancavano da ben quattro giornate. Decisive le reti di McKennie e Nico González. Il Monza, che nonostante la buona prestazione disputata esce a mani vuote dalla gara, resta in ultima posizione con 10 punti.

Monza-Juventus, tutto nel primo tempo

Bel primo tempo a Monza. La Juventus parte subito bene e mette in difficoltà i padroni di casa, che comunque si rendono pericolosi con Caprari. Il vantaggio bianconero sopraggiunge al minuto numero quattordici. Sugli sviluppi di un corner arriva l’incornata di McKennie, lasciato libero, a non lasciare scampo a Turati. Tuttavia, il Monza prova a rispondere e trova il pari con un grandissimo gol di sinistro al volo di Birindelli, che raccoglie un bel cross di Carboni. Il nuovo vantaggio della Juventus arriva al 39′ con Nico González pronto a ribattere da distanza ravvicinata.

Monza-Juventus, i bianconeri ritrovano la vittoria

Nella ripresa è subito il Monza a cercare il pari con Bianco, che trova la pronta risposta di Di Gregorio. Dopo appena un minuto, però, la Juventus prova a raddoppiare il vantaggio con Yildiz, salvato da Turati. I padroni di casa che si fanno vedere dalle parte dell’estremo difensore bianconero per cercare la rete del pari, mancata da D’Ambrosio al 70′. Occasione Yildiz, che trova ancora un grande Turati, al 75′. Nel finale il Monza prova l’assalto, la Juventus si difende con compattezza, cercano il gol dell’1-3 con un ispiratissimo Yildiz, e porta a casa una vittoria preziosissima.