Simeone: “Adoro il gioco dell’Inter. E su Inzaghi…”

Diego Simeone, ritorno al passato. Il Cholo sfida la ‘sua’ Inter

Simeone parla della sfida tra il suo Atletico Madrid e la sua Inter, ecco le parole dell’allenatore argentino come riportate da fcinternews: “Loro più riposati? Non possiamo più pensarci. Adoro il modo in cui gioca l’Inter, interpreta la partita in modo semplice, forte, molto intenso e aggressivo, con calciatori che fanno tutto questo molto bene. Il gioco che propongono è uno dei migliori in Europa in questo momento. A centrocampo sono velocissimi. Benjamin Pavard è un giocatore che gioca a destra e che contribuisce tantissimo. Alessandro Bastoni a sinistra contribuisce molto in attacco. Una squadra non vince la Supercoppa, non vince il campionato senza essere una squadra che lavora molto. Ha un allenatore come Simone Inzaghi con il quale ho un bel rapporto perché l’ho conosciuto alla Lazio, e all’Inter sta facendo molto bene le cose”.