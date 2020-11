Sinner da applausi, il giovane tennista italiano si aggiudica il primo titolo ATP, il primo successo tra i grandi.

Sinner nell’Olimpo della racchetta, prima vittoria tra i grandi per il tennista azzurro. Battuto in finale il canadese Pospisil, un vero osso duro superato in tre set. Vittoria al fotofinish, decisivo il tie break in finale a Sofia e prima grande soddisfazione per Sinner. Il tennista italiano si è imposto sul canadese al termine di una partita lottata e spettacolare. Lunedì sarà n. 37 del mondo.

HIGHLIGHTS DEL MATCH