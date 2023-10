Dopo aver visto sfumare la vittoria all’ultimo secondo in casa del PSV Eindhoven, il Siviglia vuole rifarsi in casa contro il Rayo Vallecano. Gli attuali campioni in carica dell’Europa League hanno iniziato la stagione sottotono ottenendo soltanto 2 vittorie nelle prime sette giornate di campionato. Il Rayo, dal canto suo, si trova all’ottavo posto in classifica con 12 punti, 5 in più rispetto agli andalusi. La partita si disputerà sabato 7 ottobre alle ore 21, e sarà visibile su DAZN.

Siviglia-Rayo Vallecano, le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lukebakio; En-Nesyri.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Hernandez, Lejeune, Espino; Lopez, Ciss; Palazon, Perez, Garcia; Camello.