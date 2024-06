Slovacchia-Romania, probabili formazioni e dove vederla

Si affrontano le due sorprese della prima giornata ma che arrivano entrambe da una sconfitta nella seconda partita. Da quando la Cecoslovacchia si è sciolta, la Slovacchia non ha mai vinto negli 8 match disputati contro la Romania (4N, 4P). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo mercoledì 26 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Slovacchia-Romania

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Suslov, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, Stanciu; Coman, Hagi, Mihaila; Puscas. Ct. Iordănescu