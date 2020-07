Calcio, domani a Nyon i sorteggi per Europa e Champions League

Sorteggi Champions League a Nyon

Prende forma a Nyon la ‘Final Eight’ di Champions e Europa League. Domani sono in programma i sorteggi per stabilire gli abbinamenti per i quarti e quindi il tabellone per le fasi finali nel format studiato dalla Uefa per concludere i tornei stravolti dall’emergenza coronavirus. In attesa di completare le sfide di ritorno degli ottavi (in programma tra il 7 e l’8 agosto), interrotti dal lockdown, nell’urna dunque inseriti i nomi delle quattro squadre che sono riuscite a mettersi in tasca il pass per i quarti prima dello stop (Atalanta, Atlético Madrid, Lipsia e Psg). Sugli altri 4 biglietti, la doppia ipotesi: Chelsea o Bayern Monaco, Napoli o Barcellona, Real Madrid o Manchester City, Lione o Juventus.

Sorteggi Champions League: tre urne

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Quarti, semifinali e finale verranno disputati, dal 12 al 23 agosto, in gara unica a Lisbona: le sedi saranno lo stadio do Sport Lisboa e Benfica, che ospiterà anche la finale e lo stadio José Alvalade. Format identico per l’Europa League. Da completare le sfide di ritorno degli ottavi: Getafe-Inter e Roma-Siviglia, che non avevano nemmeno disputato l’andata, si decideranno in gara unica, in una sede ancora da definire. La fase finale, prevista dal 10 al 21 agosto, avrà come cornice la Germania dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia (sede dell’ultimo atto), Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Sorteggio Champions programmato alle 12, quello per l’Europa League un’ora dopo.