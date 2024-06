Spagna-Croazia, probabili formazioni e dove vederla

L’altra gara del Gruppo B, lo stesso degli azzurri, è quello che vedrà di fronte Spagna e Croazia. Le due nazionali si sono affrontate nella scorsa edizione degli Europei, ai quarti di finale, regalando al pubblico uno spettacolo intensissimo, culminato sul 3-5 per gli iberici, giunti sino alle semifinali. Sfida importante che vede l’Italia osservatrice interessata. Spagna-Croazia, in programma sabato alle 18 all’Olympiastadion di Berlino, sarà visibile su Rai 2, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

Spagna-Croazia, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. CT. De La Fuente.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric. CT. Dalic.