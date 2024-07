Spagna-Francia, probabili formazioni e dove vederla

La Spagna è stata decisamente più convincente rispetto alla Francia durante il cammino di questo Europeo. Nei precedenti cinque incontri in cui le due squadre si sono affrontate in una grande competizione internazionale sono arrivate tre vittorie per i Blues, tra cui la finale di EURO 1984 per 2-0, una vittoria delle Furie Rosse e un pareggio. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay martedì 9 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Spagna-Francia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct. De la Fuente

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Kolo Muani, Mbappé. Ct. Didier Deschamps