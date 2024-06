Spagna-Georgia, probabili formazioni e dove vederla

La Spagna è stata l’unica squadra a vincere tutte le partite del proprio girone. Nel gruppo di qualificazione a questi Europei, le Furie Rosse vinsero sia all’andata che al ritorno contro la Georgia segnando in totale 10 gol e subendone 2. L’unica vittoria dei georgiani contro gli spagnoli risale a un’amichevole a giugno 2016 per 1-0 in trasferta con la rete di Tornike Okriashvili. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay domenica 30 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Spagna-Georgia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams. Ct. De la Fuente

GEORGIA (3-4-1-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Lokoshvili; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol