Spagna-Germania, probabili formazioni e dove vederla

Si tratta di una finale anticipata che questa volta varrà solo per accedere in semifinale. Quello di domani sarà il quarto incontro tra Spagna e Germania agli Europei: nei precedenti tre sono arrivate due vittorie per le Furie Rosse nel 1984 e nella finale del 2008, e una per i tedeschi nel 1988. Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay venerdì 5 luglio alle ore 18.

Probabili formazioni Spagna-Germania

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De la Fuente

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann