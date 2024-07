Spagna-Inghilterra, niente Orsato: l’arbitro della finale sarà il francese Letexier

Concluse le semifinali che hanno proclamato Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024 a Berlino domenica 14 alle ore 21, la Uefa ha comunicato l’arbitro che dirigerà la finalissima che darà la coppa a una delle due nazionali. Sarà il francese François Letexier l’arbitro della finale di Euro 2024. Niente da fare per Orsato che era in lista per arbitrare la sua ultima partita della carriera, visto che il fischietto di Schio smetterà. La sua ultima gara il quarto di finale Inghilterra-Svizzera.

Spagna-Inghilterra, arbitra Letexier: quarto uomo Marciniak

Ecco la designazione arbitrale per la finale tra Spagna-Inghilterra: Arbitro Letexier, assistenti saranno Mugnier e Rahmouni, quarto uomo il polacco Marciniak. Al VAR e AVAR rispettivamente Brisard e Delajod.