Sparta Praga-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, in programma giovedì alle 18.45, allo Stadion Letná tra Sparta Praga e Liverpool. I Reds hanno chiuso al primo posto il Gruppo E, con un punto di vantaggio sul Tolosa. Strada lunga dei play-off, invece, per la formazione ceca, vincitrice del doppio confronto contro il Galatasaray. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (253); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Sparta Praga-Liverpool, le probabili formazioni:

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Sorensen; Preciado, Kairinen, Laci, Rynes; Birmancevic, Kuchta, Haraslin. All. Priske.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Tsimikas; McConnell, Endo, Szoboszlai; Elliott, Gakpo, Koumas. All. Klopp.