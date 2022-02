Spezia Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sarà la sfida tra Spezia e Fiorentina a chiudere il venticinquesimo turno di serie A. I bianconeri sono in un ottimo momento di forma con 13 punti conquistati nelle ultime 6 partite e vogliono continuare nel trend positivo per allontanarsi sempre di più dalla zona calda (anche per rispondere alla vittoria del Venezia contro il Torino). La Fiorentina, invece, è reduce dall’impresa di coppa (vittoria in rimonta contro l’Atalanta, nonostante l’inferiorità numerica) e vuole riscattare il passo falso in campionato con la sonora sconfitta subita in casa per mano della Lazio.

Spezia Fiorentina, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Ikoné, Piatek, Gonzalez

Spezia Fiorentina, i precedenti

L’unico precedente in casa dei liguri tra le due squadre è quello risalente alla scorsa stagione quando ci fu un pareggio per 2-2 con le reti di Pezzella e Biraghi che portarono i viola sul doppio vantaggio prima di essere recuperati dai gol di Verde e Farias. Tutt’altra partita, invece, quella in casa della Fiorentina, nell’andata del campionato in corso: i gigliati si imposero infatti per 3-0 grazie alla tripletta di Dusan Vlahovic.

Spezia Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).