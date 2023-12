Brutte notizie in casa Lazio. Dopo la vittoria con l’Empoli, i biancocelesti si sono subito concentrati alle condizioni di Luis Alberto e Immobile, che sono usciti anzitempo dal campo e che sono stati sottoposti agli esami strumentali, soprattutto Capitan Immobile.

Infortunio Immobile: la situazione

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Questo il comunicato dei biancocelesti che affermano come il calciatore potrebbe restare fermo ai box 15-20 giorni e saltare un ipotetico derby di Coppa Italia contro la Roma.