Intervistato ai microfoni di Dazn, Ciro Immobile ha detto la sua sulle voci riguardanti una possibile chiamata dall’Arabia già a gennaio.

Immobile: “Siamo un gruppo davvero forte”

“Ci vuole il rispetto, per quello che sono e sono stato per questa maglia e squadra. Io ho passato i miei migliori anni qui e lo sto facendo ancora con tanto entusiasmo. Il nostro è un gruppo davvero forte e unito, poi ci sono delle incomprensioni che fanno parte del campo. Fuori mai di straordinario. Oggi siamo stati tutti vicini a Mattia per la perdita del nonno e la vittoria la dedichiamo a lui”. Queste le parole del capitano biancoceleste.

E poi ancora: “I 200 gol spero arrivino presto. Spero di stare bene, mi dispiace perché ero in condizione positiva. A volte quando sei debole e fragile te lo immagini. Però per le ultime prestazioni stavo bene”.