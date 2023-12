La Lazio batte l’Empoli e torna alla vittoria in campionato, infortuni per Immobile e Luis Alberto

La Lazio torna alla vittoria e Sarri passerà un sereno Natale sulla panchina bianco celeste, anche se per infortunio perde Immobile e Luis Alberto ma ha un Guendouzi in forma strepitosa che è sicuramente il migliore in campo al Castellani. L’Empoli ci ha creduto e nella seconda parte del primo tempo e ad inizio ripresa ha avuto l’occasione per pareggiare.

La cronaca

Inizia bene la Lazio che passa in vantaggio dopo otto minuti, contropiede di Luis Alberto che calcia in porta, pallone respinto poi ci prova Zaccagni il pallone perviene a Guendouzi che in diagonale batte Caprile La squadra di Sarri controlla ma in pochi minuti perde Immobile e Luis Alberto per infortunio. L’Empoli prende campo e sfiora il pari con Maldini e con una punizione calciata da Bastoni. Nella ripresa l’Empoli sfiora il pareggio al 50’ con Cancellieri che all’altezza del dischetto calcia ma la difesa respinge in angolo. Ci prova al 60’ Daniel Maldini, Provedel in tuffo manda in angolo. La beffa per l’Empoli arriva al 66’ con Zaccagni che in contropiede al terzo tentativo batte Caprile. Incredibile Castellanos che in contropiede servito da Isaksen solo davanti a Caprile si fa ribattere la conclusione.

Il tabellino

Empoli-Lazio 0-2

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini (17’st Baldanzi), Grassi (29’st Marin), Maleh (85’ Gyasi); Cancellieri (17’st Kovalenko), Cambiaghi, Maldini (29’st Destro). A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Gyasi, Cacace, Ranocchia, Ismajli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (32’st Cataldi), Luis Alberto (25’st Kamada); Felipe Anderson (32’st Isaksen), Immobile (21’st Castellanos), Zaccagni (32’st Pedro). A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Vecino. Allenatore: Maurizio Sarri

Reti: al 9′ pt Guendoudi (L), 12’st Zaccagni (L)

Ammonizioni: Maldini (E), Patric (L). Fazzini (E), Rovella (L), Bastoni (E)