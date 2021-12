Superlega volley, i risultati della decima giornata

Latina mette paura a Modena

Si è completata ieri la decima giornata di Superlega volley che era stata aperta il 18 novembre dai successi di Civitanova e di Trento rispettivamente per 3-0 contro Taranto e per 3-1 contro Piacenza. Nella domenica di gara, invece, il risultato più tirato è stato senza dubbio quello di Latina dove la Top Volley ha portato al tie-break Modena (dopo essere stata avanti per 2-0) che ha infine vinto grazie ai colpi di Leal e Nimir. Bene anche Perugia che passa con un netto 3-0 senza appello contro Vibo Valentia, Milano che supera Padova per 3-1 e Verona che raccoglie 3 punti importanti contro Ravenna.

Superlega volley, i risultati della 10 giornata di campionato

Giocate il 18 novembre

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-21, 25-12)

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-23)

Giocata il 04 dicembre

Verona Volley – Consar RCM Ravenna 3-1 (25-16, 25-17, 22-25, 25-20)

Giocate il 05 dicembre

Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-21, 25-22, 25-13)

Allianz Milano – Kioene Padova 3-1 (25-21, 25-21, 17-25, 26-24)

Top Volley Cisterna – Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (27-25, 25-19, 18-25, 18-25, 11-15)