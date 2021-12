Superlega volley, tredicesima giornata: programma e dirette tv

Grande attesa per il big match tra Perugia e Civitanova

La tredicesima giornata di andata della Superlega volley maschile suscita grandissime aspettative per la presenza del big match tra Sir Safety Perugia e Cucina Lube Civitanova. Si affrontano infatti le prime due della classe, divise da soli 3 punti: i perugini, che giocheranno in trasferta, sono sopra e vogliono respingere l’assalto dell’inseguitrice principale. Modena e Trento, appaiate a quota 22, proveranno ad approfittare dei punti persi da una delle due (o da entrambe) per avvicinarsi. A metà classifica, invece, Milano e Monza puntano a superare rispettivamente Taranto e Verona per confermarsi in zona playoff. Piacenza contro Vibo Valentia è stata invece rinviata per casi di covid nella squadra calabrese.

Superlega volley, programma e dirette tv

Tutte le partite saranno visibili sul portale Volleyballworld.tv al quale si affiancherà la diretta di Rai Sport per alcune partite

Sabato 18/12 ore 18:00

Kioene Padova-Leo Shoes PerkinElmer Modena (diretta Raisport)

Domenica 19/12 ore 15:30

Vero Volley Monza-Verona Volley

Domenica 19/12 ore 18:00

Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia (diretta Rai Sport) Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano

Itas Trentino-Top Volley Cisterna