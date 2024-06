Svizzera-Italia, probabili formazioni e dove vederla

L’Italia affronterà una sfida dal sapore dolce e amaro negli ultimi anni. Contro la Svizzera, infatti, gli azzurri hanno vinto nella fase a gironi di EURO 2020 prima di rigiocarci contro nel girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar dove entrambe le sfide sono terminate in pareggio e ci hanno costretto ad andare a giocarcela ai play-off nel quale siamo usciti contro la Macedonia. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay sabato 29 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Svizzera-Italia

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Vargas. Ct. Yakin