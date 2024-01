Tardelli sul derby d’Italia: “Se l’Inter va a +4 è una bella botta, ma la Juve ha ancora chance”

Marco Tardelli ex giocatore di Juventus e Inter ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” di come si aspetta il match di domenica sera, le sue parole.

Tardelli: “L’Inter ha una rosa superiore”

“Se l’Inter va a +4 è una bella botta, ma la Juve ha ancora chance. Se l’Inter è ancora a +4 a fine febbraio e batte l’Atalanta, il campionato è praticamente chiuso”.

“L’Inter ha una rosa superiore, il vantaggio di un Inzaghi che è cresciuto molto e anche quando non stramerita, come con la Fiorentina, porta a casa la partita. Come faceva sempre la Juve, una volta”.