Tare su Italia-Albania: “Agli azzurri manca ancora qualcosa ma attenzione a Scamacca”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Igli Tare, ex dirigente albanese della Lazio ha parlato in vista della partita di sabato tra la squadra di Sylvinho e l’Italia. “Ho visto le ultime prestazioni… È più esperta, è il suo unico vantaggio perché a livello di qualità della rosa, ce la possiamo giocare alla pari se gestiremo bene il fattore emotivo. Servirà il giusto entusiasmo, non eccessivo perché può bloccarti”.

Tare: “Spalletti ha portato mentalità e sicurezza”

Cos’è che non l’ha convinta delle ultime partite amichevoli giocate dall’Italia contro Turchia e Bosnia ed Erzegovina?

“Vedo che manca qualcosa a livello di gioco, ma può crescere strada facendo”.

Chi sarà l’uomo in più dell’Italia all’Europeo?

“Gianluca Scamacca. Sono curioso, può essere la sorpresa di questo Europeo se confermerà lo stato di forma degli ultimi due mesi”.

Come vede il duello con Berat Djimsiti, suo compagno di squadra all’Atalanta?

“Vedo che lo vincerà Djimsiti, lo conosce bene e sa come ‘prenderlo'”.

Cosa ha portato di nuovo il commissario tecnico Luciano Spalletti agli Azzurri?

“Mentalità e sicurezza da vincente, dopo lo scudetto vinto con il Napoli. Sa portare le sue squadre al livello giusto al momento giusto, anche a livello motivazionale. E avrà accanto una figura fondamentale come Gianluigi Buffon”.