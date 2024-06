Milan, scadenza prolungata all’Atalanta per riscattare De Ketelaere | La situazione

De Ketelaere in prestito all’Atalanta quest’anno è riuscito a fare grandissime cose in termini di gol, assist e prestazioni. La dea anche grazie al suo aiuto nell’arco della stagione è riuscita a trasformare il sogno in vittoria dell’Europa League. I bergamaschi sono pronti a riscattare il belga, anche se effettivamente non ci sono stati contatti diretti tra i due club. Il riscatto del calciatore è fissato a 22 milioni di euro ma ancora non è stato esercitato.

L’Atalanta avrà tempo fino al 20 giugno per riscattare De Ketelaere dal Milan

Secondo Sky Sport il Milan starebbe cercando di venire incontro all’Atalanta che chiederebbe uno sconto, anche se contatti diretti ancora non ci sono stati, i rossoneri sono intenzionati a prolungare fino al 20 giugno la possibilità dell’esercizio di riscatto nei confronti di De Ketelaere. Ora la mossa decisiva spetterà ai bergamaschi se essere intenzionati seriamente a riscattare il belga che tanto ha fatto bene quest’anno.