Telegiornaliste e Calciobidoni: un Natale da oscar

Bidoni d’oro e Telegiornaliste, un gustoso cin cin per brindare al meglio durante le festività natalizie. Ebbene sì, se da un lato è già scattato il countdown per conoscere il nome del vincitore del Premio Calciobidone 2021 (l’oscar al contrario riservato al peggior calciatore straniero di Serie A, vinto la scorsa stagione da Eriksen), dall’altro è stata eletta – proprio poche ora fa – la Telegiornalista del 2021. Si tratta di Chiara Piotto di Sky: è lei la Telegiornalista più amata su Instagram nell’annata che sta per concludersi. Sconfitta in finale, con un distacco netto, la giornalista di Mediaset Giorgia Rossi. Il riconoscimento di Telegiornalista dell’anno è organizzato come da tradizione dal portale online Telegiornaliste.com ed è destinato ad eleggere la telegiornalista più amata dal pubblico del web. La corona della 27^ edizione del riconoscimento (sondaggio denominato in passato Campionato delle Telegiornaliste) è stato assegnato dunque a Chiara Piotto (lo scorso anno vinse Francesca Baraghini) che è riuscita a sconfiggere la concorrenza di svariate conduttrici di telegiornali e trasmissioni tv italiane. Le edizioni 2017, 2018 e 2019 erano state vinte rispettivamente da Federica Masolin, Francesca Baraghini e Giorgia Cardinaletti. Finora il maggior numero di vittorie relative al premio Telegiornalista dell’anno porta i nomi di Monica Bertini, Maria Grazia Capulli e Maria Concetta Mattei, tutte a pari merito con ben tre successi. Quest’anno è stata la volta di Chiara Piotto. Nata a La Spezia nel 1993, la Piotto si è fatta apprezzare negli ultimi tempi a Sky Tg 24. E ora può sollevare al cielo, con merito, il trofeo di Telegiornalista 2021.

Il Premio Telegiornalista dell’anno resta uno dei più noti riconoscimenti del panorama italiano insieme al Premio Calciobidone organizzato dal blogger pontino Cristian Vitali (che ha vinto nel 2016 il Blog dell’Anno ovvero il massimo riconoscimento riservato ai blogger sportivi italiani). Tra i giocatori selezionati per la votazione finale del Calciobidone, che compongono la famigerata “Flop Ten”, primeggia la bandiera bianconera della Juventus, con ben tre giocatori. Seguono, con due propri tesserati, Inter e Lazio. Ma ecco la lista finale dei “prescelti”, con alcuni nomi eccellenti: Arthur, Dybala e Ramsey (Juventus), Kalinic (Verona), Kolarov e Vidal (Inter), Kumbulla (Roma), Strakosha e Muriqi (Lazio) e Mandzukic (Milan). La speciale giuria del Calciobidone è composta da Darwin Pastorin (giornalista e scrittore), Gianmaria Borgonovo (Direttore di Calciogourmet.it), Ivan Zazzaroni (Direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo),Carmine Cassandra (Direttore Editoriale Fantacalcio.it), Vittoria Castagnotto (Conduttrice presso 7 Gold), Andrea Curreli (Tiscali Notizie), Alfredo De Vuono (Fantacalcio.it), Giuseppe Leanza (Scatto.org), Matteo Politanò (Il Secolo XIX), Fabrizio Ponciroli (Calcio 2000 e TMW Magazine), Fabiola Rieti (Roma TV, Canale Ufficiale A.S. Roma), Daniele Bartocci (giornalista dell’anno 2021 – Le Fonti Awards), Roberto Sabatino (Elevens Sports), A coordinare il tutto, come di consueto, l’ideatore e factotum di questa singolare competizione, il blogger e scrittore Cristian Vitali. Al termine di questi ultimi giorni di votazione (tramite social, siti partner o direttamente sul portale Calciobidone) chi riceverà il maggior numero di voti sarà l’erede di Christian Eriksen dell’Inter, Calciobidone 2020 in carica.

Giorgia Rossi seconda classificata Telegiornalista 2021