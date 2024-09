Theo e Leao pronti a riprendersi il Milan: perdonati dopo la “figuraccia” dell’Olimpico e titolari sabato

Il treno della fascia sinistra del Milan torna in orario: dopo la figura non propriamente elegante dell’Olimpico, Rafa Leao e Theo Hernandez sono stati perdonati dal tecnico Paulo Fonseca e dalla società. I due saranno titolari sabato nella sfida di campionato contro il Venezia e ora sia l’allenatore sia la dirigenza, come racconta La Gazzetta dello Sport oggi, si aspettano risposte in vista della Champions League e poi del derby contro l’Inter.

Milan, sabato pronta la fascia sinistra titolare: Theo e Leao chiamati ad incidere ora

Il Milan riparte dal portoghese e dal francese: non due semplici titolari, ma i gioielli su cui i rossoneri vogliono costruire le proprie ricchezze. Ma la società si aspetta dei segnali perché “il contributo dei due sin qui è stato finora decisamente modesto”, sottolinea il quotidiano. Leao e Theo sono stati perdonati e riaccolti, ora la palla passa a loro due: devono ripagare la fiducia a suon di prestazioni. Loro due sono chiamati a prendere le redini di questo Milan traballante di inizio campionato e porlo sul binario giusto.