Thiago Motta: “Atteggiamento e lettura del gioco sono fondamentali. Juve-Roma? Daremo il massimo per raggiungere il risultato che vogliamo”

Thiago Motta si è espresso ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta per 3-0 sul campo dell’Hellas Verona.

Le parole di Thiago Motta

Quanto ti soddisfa il lavoro che sta facendo la squadra con il recupero palla?

“Si vede l’atteggiamento di un gruppo, quello di voler andare a pressare l’avversario e prendersi dei rischi. Quando recuperi palla così, con una squadra alta, puoi finire rapidamente l’azione. Siamo contenti per Vlahovic, ha fatto bene anche in fase difensiva”.

Stiamo vedendo una Juve solida in fase difensiva ed è anche così che si vincono i campionati. È d’accordo?

“È una fase importante del gioco e abbiamo bisogno di tutti. Oggi i nostri attaccanti hanno aiutato tantissimo, rientrando bene e dando una mano a quelli dietro per capire in quale zona del campo recuperare meglio la palla”.

C’è grande soddisfazione nel lavoro di questi ragazzi che stanno crescendo?

“Lavoriamo tutti, ma alla fine sono ragazzi forti con grande talento e grande qualità, tecnica, fisica e mentale. Io e tutto lo staff cerchiamo di aiutarli e di metterli nella condizione migliore per farli entrare in campo”.

La Juve non sta sbagliando mai l’atteggiamento. Quanto ci tiene a questo aspetto?

“Per me l’atteggiamento è molto importante, come la lettura del gioco. Abbiamo trovato una squadra che stava aspettando, volevano creare il minimo vantaggio su un errore nostro. Quando sono venuti un po’ di più a pressarci abbiamo visto tantissimo la profondità, abbiamo i giocatori giusti per attaccarla. Oggi abbiamo avuto 3500 tifosi che hanno cantato dal primo minuto, sostenendo la squadra. Questi ragazzi stanno trasmettendo voglia di fare bene”.

Cosa si aspetta da Juve-Roma?

“Vedo una partita molto bella da giocare. La prepareremo bene e sicuramente saremo al massimo per fare bene davanti ai propri tifosi e raggiungere il risultato che vogliamo”.