Thiago Motta: “Il Lille non mi ha sorpreso, gioca bene ed è solido. Domani servirà una grande prestazione”

Col Lille passo importante?

“Tutte le partite sono importanti. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è cercare di migliorare sempre. Il Lille ha grande fiducia e vogliamo affrontarlo in condizione ottimale. Vogliamo dare qualcosa in più del nostro massimo. Si impara sempre e si migliora sempre. Dobbiamo scendere in campo determinati per fare una grande prestazione. Loro sono in fiducia, ma stiamo bene anche noi”

Chi è la favorita?

“Non ci sono favoriti durante una partita. È una bella gara, in uno stadio bello e speriamo che il campo sia in buone condizioni domani. Possiamo solo parlare domani su chi avrà giocato meglio”

Cosa serve per essere tra le prime otto d’Europa?

“Il nostro grande obiettivo è domani. Affronteremo una squadra in fiducia, ma stiamo bene anche noi. Vogliamo fare una grande partita”