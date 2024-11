Thiago Motta: “A Udine dobbiamo fare una grande prestazione. Scudetto? Dobbiamo fare meglio, io per primo”

Intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro l’Udinese, Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha analizzato la sfida di domani sera, prevista per le 18:00 al Bluenergy Stadium.

Thiago Motta: “Domani Nico Gonzalez e Douglas Luiz non ci saranno. Troppi gol subiti? Dobbiamo aiutarci di più”

Sullo stato della squadra:

“I ragazzi stanno bene, avremo oggi l’ultimo allenamento di preparazione verso Udine. Dobbiamo fare una grande prestazione lì, in casa stanno bene”.

Sul compleanno della Juventus:

“Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club. Auguro il meglio sia oggi che per il futuro”.

Sui troppi gol subiti:

“Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere compatti, aiutarci di più. Ricompattarci, essere aggressivi, lasciando meno spazio, meno tempo possibile per contrattaccare e per trovare spazi tra le linee. Questo si fa da squadra, ognuno dando quel qualcosa in più per non permettere all’avversario di sentirsi comodo in campo”.

Su Vlahovic:

“Dusan insieme agli altri devono fare sicuramente meglio sia in fase offensiva che difensiva. Non è una questione di tocchi, ma quanto la squadra riesce ad essere incisiva”.

Sul sesto posto in classifica:

“Dobbiamo fare molto meglio per stare in alto in classifica, che è la cosa importante. Dobbiamo andare a Udine convinti, concreti, per fare una grande prestazione. Alla fine siamo ancora all’inizio ed è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visti i risultati dell’ultima partita fatta. Detto questo dobbiamo fare meglio sicuramente, già dalla prossima con l’Udinese, per la partita e per la classifica”.

Su Koopmeiners:

“Sta migliorando. Non è al suo massimo livello, perché è stato fermo un po’ di tempo. Vedremo per domani quanto potrà giocare, perchè è un giocatore importante per noi”.

Ci saranno Douglas Luiz e Nico Gonzalez a Udine?

“No, domani non ci saranno entrambi”.

Sulle difficoltà della sfida di domani:

“Affronteremo una squadra fisicamente ben strutturata. A differenza degli altri anni gioca bene a calcio e ha più palleggio. Affronteremo una squadra che in casa sta molto bene”.

Sulla possibilità di far riposare Vlahovic:

“Può essere. È una situazione che valuteremo oggi. In questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi e stanno bene. Dobbiamo dare qualcosa in più per avere quello che vogliamo avere”.

Sullo scudetto:

“Noi dobbiamo pensare solo all’Udinese e dobbiamo migliorare in ogni aspetto del gioco. Tutti dobbiamo fare meglio, io per primo”.

Come vorrebbe esser ricordato nella storia della Juve?

“Neanche penso a queste cose. Sono i fatti che dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti del gioco per essere una squadra più competitiva e pronta ad affrontare gli avversari in modo migliore. Io mi concentro su domani. Io rispetto tutte le opinioni, alcune le prendo come aiuto e altre no”.