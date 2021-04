Torino-Juventus 2-2

La Juventus riesce soltanto a strappare un pareggio al Torino. Altri punti persi per i bianconeri nella corsa verso i primi quattro posti della classifica. I granata riescono a ottenere un punto importante verso la salvezza. Per il Torino doppietta di Sanabria, per i bianconeri in gol Chiesa e Cristiano Ronaldo.

A fine gara parla Andrea Pirlo: “Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, c’è da lavorare e migliorare. Lo sappiamo e stiamo cercando di fare questo, però abbiamo bisogno di vincere le partite, le vittorie ti danno serenità. Non siamo contenti di come sta andando la stagione, stiamo perdendo tanti punti per strada. C’è solo da lavorare per migliorare”.

Il tecnico della formazione bianconera continua ad analizzare la gara: “Purtroppo ci complichiamo le partite da soli. Avevamo fatto un buon inizio, eravamo andati in vantaggio e l’avevamo interpretata bene. Poi ci siamo fatti riprendere, pensavamo di fare un altro secondo tempo invece siamo ritornati sotto e la partita è stata difficile. Il gol preso in avvio ripresa? Sono errori che stanno capitando un po’ troppo spesso, perdiamo concentrazione, anche perché il secondo tempo era iniziato dopo pochissimi secondi. Dobbiamo migliorare e capire che non possiamo stare deconcentrati neanche un secondo in questo momento”.