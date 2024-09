Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Torino e Lazio sono due delle squadre più in forma del campionato e domani faranno di tutto per dimostrarlo ancora. Vanoli sta dando una grande impronta al gioco dei granata, così come Baroni, che però deve fare anche i conti con l’Europa League. La gara dell’Olimpico andrà in onda su Dazn.

Torino-Lazio, le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Masina, Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa, Zapata, Sanabria. All. Vanoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni