Tour de la Provence, Ganna vola nella crono. Gaviria beffa Cavendish in Oman

Nella prima tappa del Tour de la Provence, una cronometro di 7 chilometri, è andato in scena l’ennesimo show di Filippo Ganna che ha vinto strapazzando tutti ad una media mostruosa di 53,47 km/h.

Dietro di lui il compagno di squadra Hayter. Ottimo 6° il Campione del Mondo Julian Alaphilippe che rientrava oggi alle gare.

Tour de la Provence, ordine d’arrivo 1° tappa

RNK. RIDER TEAM TIME 1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 8:04 2 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:12 3 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 0:13 4 BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team 0:15 5 LATOUR Pierre TotalEnergies 0:15 6 ALAPHILIPPE Julian Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:17 7 BODNAR Maciej TotalEnergies 0:17 8 NORSGAARD Mathias Movistar Team 0:19 9 DEVENYNS Dries Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:19 10 VAN WILDER Ilan Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:20

Tour of Oman, ordine d’arrivo 1° tappa

Tutto come previsto al Tour dell’Oman dove è andata in scena la tanto attesa sfida tra Fernando Gaviria e Mark Cavendish. L’ha spuntata il colombiano della UAE contro un Cavendish non ancora al meglio dopo l’incidente avuto in pista.