Tragedia nel ciclismo, Desiet Kidane non ce l’ha fatta

Altra tremenda tragedia nel ciclismo, non ce l’ha fatta infatti Desiet Kidane Tekestem la 21enne ciclista eritrea investita da un’auto mentre si allenava sulle strade di Asmara, capitale del suo paese.

La giovane promessa del ciclismo eritreo era stata campionessa africana juniores a cronometro nel 2018, era salita sul podio anche a livello senior nella stagione successiva per poi successivamente allenarsi e gareggiare anche in Europa.

Tragedia nel ciclismo, il ricordo dell’UCI: “Ci mancherai molto”

L’Unione Ciclistica Internazionale ricorda la sfortunata ciclista con una nota: “Sono momenti tragici. Desiet, con il suo sorriso costante e la sua profonda passione per il ciclismo, era una dei nostri giovani talenti. Ci mancherà molto. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi allenatori al World Cycling Center“.

E’ una mattanza che sembra non fermarsi, quella che sta investendo i ciclisti. Il numero delle vittime morte da incidente stradale è infatti salito del 15% nell’ultimo anno. Occorre trovare una soluzione quanto prima, sia per chi usa la bicicletta per scopi comuni sia per chi si allena e gareggia.

