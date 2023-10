Mourinho voleva una partenza sprint per battere l’insidiosa Slavia Praga e così è stato perchè bastano appena 45 secondi e i giallorossi sono già in vantaggio con un gran gol di Bove che lascia partire un bolide dal limite dell’aria che insacca la rete avversaria. Preso possesso del vantaggio, i giallorossi gestiscono bene la palla con il centrocampo formato da Aouar, Bove e Cristante. Non è finita qui però perchè i giallorossi sono inarrestabili e al 17′ raddoppiano con Lukaku, che è bravo ad approfittare dell’assist di El Shaarawy e a scaricare in porta con un tiro violento che batte di nuovo Mandous. La reazione dello Slavia Praga arriva solo al 34′ con un tiro di Oscar che però non impensierisce Svilar. Il primo tempo termina così quindi con il doppio vantaggio dei giallorossi che nella ripresa dovranno gestire le forze in vista dell’Inter.

Primo tempo in scioltezza per i giallorossi

Ricomincia la ripresa e Josè Mourinho(Foti vista la squalifica) cambia Bove con Paredes. Pochi gli episodi per i giallorossi considerati anche i gol nel primo tempo e dei ritmi decisamente più lenti. La Roma non si accontenta e in soli 3 minuti sfiora il triplo vantaggio prima con Lukaku e poi con El Shaarawy che però colpisce la traversa. Tanti i cambi per le due squadre in vista dei prossimi impegni, con la partita di Lukaku che dura 82′, e che viene sostituito da Pagano ma quello che c’ho che più conta è che i giallorossi raggiungono quota 9 e ora hanno un piede e mezzo al prossimo turno di Europa League.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Çelik, Bove (dal 1′ st Paredes), Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku (dal 38′ st Pagano). A disp.: Boer, Karsdorp, Belotti, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio. All. Mourinho

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Holes, Ogbu, Vicek; Doudera, Dorley, Zafeiris (dal 37′ st Jurecka), Dumitrescu (dal 20′ st Provod); Masopust (dal 1′ st Jurasek), Schranz (dal 20′ st Wallem); Van Buren (dal 26′ st Chytil). A disp.: Sirotnik, Wallem, Tijani, Chytil, Jurecka, Provod, Boril, Ogunbayi, Hromada, Tomic, Jurasek. All. Trpišovský

Reti: Bove 2′ pt, Lukaku 17′ pt

Ammonizioni: Bove, Masopust, Ndicka

Recupero: 3′ pt, 4′ st