Sfida decisiva, scontro diretto, per UEFA Euro 2024. Gli azzurri, ospiti sul campo neutro di Leverkusen, dell’Ucraina di Rebrov. La vittoria dell’Olimpico contro la Macedonia del Nord ha rimesso l’Italia in posizione favorevole, forte di due risultati su tre per staccare il pass per l’Europeo di Germania; uno solo, invece, per l’Ucraina, obbligata a vincere per sorpassare gli azzurri e approdare alla fase a gironi del torneo. La gara d’andata, disputata lo scorso 12 settembre a San Siro, è terminata 1-2 con doppietta di Frattesi e rete di Yarmolenko per i gialloblù. Il match, in programma alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su Rai Uno; in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. CT. Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. CT. Spalletti