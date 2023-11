Niente calcoli, gli azzurri scenderanno in campo per vincere. L’Italia dovrà uscire dalla BayArena con un risultato positivo, un pareggio o una vittoria per staccare il pass per gli europei: soltanto la vittoria dell’Ucraina, infatti, condannerebbe gli azzurri al terzo posto nel gruppo C.

Inghilterra qualificata, all’Italia basta un pareggio

La classifica, infatti, è la seguente: l’Inghilterra già qualificata a 19 punti (7 gare disputate), l’Italia e Ucraina a 13 (7 gare), la Macedonia a 7 (7 gare). Fanalino di cosa Malta con zero punti.